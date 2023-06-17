Лавров подсчитал количество санкций против России

Страны Запада ввели порядка 15 тысяч рестрикций против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, сегодня в мире начинают осознавать ненадежность инструментов, которые «Запад создал и навязал всем остальным в качестве единственно возможных механизмов функционирования экономики».

«Частная собственность, ее неприкосновенность, свободная игра рынка, честная конкуренция, презумпция невиновности и многое другое — лежат в основе мирового хозяйства», — напомнил Лавров.

Он отметил, что Запад превратил их в инструмент принуждения, шантажа и наказания. На сегодня каждая четвертая страна в мире находится под санкциями США, Евросоюза и тех, кто с ними сотрудничает.

«Сейчас идет движение в сторону обособления от этих рисков, чтобы продолжать торговать, инвестировать, развивать экономические связи, строить совместные предприятия, логистические цепочки таким образом, чтобы не зависеть от структур, механизмов, которые контролирует Запад», — подчеркнул он.