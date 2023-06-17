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Байдену предложили подлечиться в Крыму

Источник:
РИА Новости
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Окружение президента США Джо Байдена не дает ему поправить здоровье, чтобы использовать его в качестве марионетки, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Парламентарий отметил, что накопившаяся в нем агрессия связана с хроническим недомоганием и предложил американскому лидеру приехать в Крым, чтобы поправить здоровье.

«Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться. Здесь чистый воздух, современное медицинское оборудование и одни из лучших врачей в России", - сказал Шеремет.

Он также добавил, что состояние президента США имеет важное значение для всего мирового сообщества, поскольку американская сторона обладает ядерным оружием.

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Политика #Мир
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MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

nicollaich

На цеивропейцах вновь сэкономили.

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...

Asd10

Ну им же Путин прямыми словами это предлагал, когда наши под Киевом стояли. Нет вна этой территории силы...