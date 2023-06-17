Байдену предложили подлечиться в Крыму

Окружение президента США Джо Байдена не дает ему поправить здоровье, чтобы использовать его в качестве марионетки, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Парламентарий отметил, что накопившаяся в нем агрессия связана с хроническим недомоганием и предложил американскому лидеру приехать в Крым, чтобы поправить здоровье.

«Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться. Здесь чистый воздух, современное медицинское оборудование и одни из лучших врачей в России", - сказал Шеремет.

Он также добавил, что состояние президента США имеет важное значение для всего мирового сообщества, поскольку американская сторона обладает ядерным оружием.