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Госдолг США пробил психологический потолок

Источник:
Sibnet.ru
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Государственный долг США впервые превысил отметку в 32 триллиона долларов, свидетельствуют цифры, обнародованные Министерством финансов Соединенных Штатов.

Это рекордный показатель американского госдолга. В январе был превышен законодательно установленный на уровне 31,4 триллиона долларов потолок госдолга США.

После этого Минфин страны был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Американская администрация в последние месяцы призывала Конгресс увеличить лимит задолженности.

Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Президент США Джо Байден подписал 3 июня одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет действовать до 2 января 2025 года.

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MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

nicollaich

На цеивропейцах вновь сэкономили.

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...

Asd10

Ну им же Путин прямыми словами это предлагал, когда наши под Киевом стояли. Нет вна этой территории силы...