Госдолг США пробил психологический потолок

Государственный долг США впервые превысил отметку в 32 триллиона долларов, свидетельствуют цифры, обнародованные Министерством финансов Соединенных Штатов.

Это рекордный показатель американского госдолга. В январе был превышен законодательно установленный на уровне 31,4 триллиона долларов потолок госдолга США.

После этого Минфин страны был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Американская администрация в последние месяцы призывала Конгресс увеличить лимит задолженности.

Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Президент США Джо Байден подписал 3 июня одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет действовать до 2 января 2025 года.