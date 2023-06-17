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Россиянин защитил пояс чемпиона Bellator

Источник:
Sibnet.ru
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Российский боец Вадим Немков одержал победу в чемпионском поединке с кубинцем Йоэлем Ромеро в рамках турнира Bellator 297 в Чикаго.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Таким образом, Немков защитил пояс чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

На счету Немкова 17 побед и два поражения в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. В ноябре он защитил чемпионский пояс, победив Кори Андерсона из США на турнире Bellator 288.

На счету Ромеро 15 побед и семь поражений. 23 сентября 2022 года он одержал победу в поединке с представителем Нидерландов Мелвином Манхуфом.

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