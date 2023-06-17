Диетолог рассказал, кому полезно есть суп

Супы полезно есть людям, которые пытаются похудеть, а также людям, восстанавливающимся после болезни, рассказал диетолог, Виктор Жиляев.

«Суп занимает больший объем в желудке за счет воды и при этом содержит меньше калорий, чем то же количество каши с мясом», — объяснил специалист, добавив, что насыщение первым блюдом произойдет быстрее, нежели вторым.

Также специалист порекомендовал супы людям с травмами пищеварительного тракта и тем, кто восстанавливается после операций. Супы, по словам диетолога, могут стать отличным вариантом питания в болезнь или в процессе восстановления после болезни.

При этом эксперт отметил, что отказ от первого блюда не навредит организму, так как пищеварительная система человека хорошо справляется с твердой пищей. Из этой же пищи организм способен получить необходимое ему количество питательных веществ.

Диетолог отметил, что в России употребление супов, а также идея о полезности первого блюда больше связана со сложившейся традицией.