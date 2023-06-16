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Путин оценил возможность разоружения России фразой «хрен им»

Источник:
Sibnet.ru
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Россия имеет больше ядерных вооружений, чем страны НАТО, и они это знают, заявил президент Владимир Путин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

«Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как говорят у нас в народе», — сказал российский лидер.

Он также назвал «теоретически возможным» применение ядерного оружия. По его словам, Россия пойдет на такой шаг, если будет угроза ее территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию самого государства.

Сейчас такой необходимости нет, подчеркнул Путин. Вместе с тем, он отметил, что «сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия».

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Политика #Мир #Россия #Оружие
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Топ комментариев

MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

mosquito__2010

Они же больны психически все там. У власти Украины стоят самые настоящие психопаты уничтожающие украинцев...

pepelmetal

Но что-то в контрнахрюке пошло не по плану

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...