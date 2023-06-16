Обнаружен самый простой способ взлома ноутбука

Группа так называемых «белых» хакеров CyberCX обнаружила серьезную уязвимость в системе BIOS, которая позволяет обойти защиту ноутбуков с помощью простой отвертки.

Энтузиасты показали простой способ сброса пароля. Для этого достаточно открыть крышку ноутбука и запустить BIOS, после чего нужно замкнуть два контакта на микросхеме EEPROM, которая хранит настройки BIOS.

Данные метод очень простой и не требует специальных знаний или оборудования. Хакеры утверждают, что такой взлом возможен на устройствах любых производителей, которые имеют отдельную микросхему для хранения паролей.

Примечательно, что открытие не только ставит под сомнение надежность защиты данных на ноутбуках, но и дает возможность пользователям восстановить доступ к своим устройствам в случае забытого пароля.