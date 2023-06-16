НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Найдены самые древние органические молекулы

Источник:
Nature
132 0

Инфракрасная космическая обсерватория James Webb обнаружила древнейшие полициклические ароматические углеводороды. Найденные телескопом молекулы находятся в линзированной галактике SPT0418-47.

Молекулы существовали, когда Вселенной было всего 1,4 миллиарда лет. На сегодня это самые древние из известных сложных органических молекул, обнаруженные человечеством.

Явление гравитационного линзирования позволяет астрономам исследовать очень далекие и тусклые галактики. Оно заключается в усилении получаемого изображения за счет дополнительного объекта между галактикой и наблюдателем.

Подсмотреть за далекой галактикой удалось за счет еще одной галактики, расположенной между Солнечной системой и SPT0418-47. Излучение от нее шло до Земли более 12 миллиардов лет.

Проведенный анализ излучения показал, что в SPT0418-47 присутствуют крупные органические молекулы, связанные с межзвездной пылью в туманностях. При этом они распространены практически по всей галактике.

Тема: Человек и космос
NASA получило с Марса невероятное фото
Получен снимок галактики с очень древними звездами
США впервые передали собранную в космосе энергию на Землю
Сотни загадочных структур нашли в центре Галактики
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
Кремль отказался комментировать смерть генерала Горячева
Взвод ВСУ приехал сдаваться в плен прямо на своих БМП
NASA получило с Марса невероятное фото
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
46
Кремль не увидел даже хлипкой основы для переговоров с Украиной
45
Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса
44
Зеленского предупредили об угрозе гибели ударной группировки ВСУ
42
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
41
Польшу уличили в подготовке второго фронта против России