Найдены самые древние органические молекулы

Инфракрасная космическая обсерватория James Webb обнаружила древнейшие полициклические ароматические углеводороды. Найденные телескопом молекулы находятся в линзированной галактике SPT0418-47.

Молекулы существовали, когда Вселенной было всего 1,4 миллиарда лет. На сегодня это самые древние из известных сложных органических молекул, обнаруженные человечеством.

Явление гравитационного линзирования позволяет астрономам исследовать очень далекие и тусклые галактики. Оно заключается в усилении получаемого изображения за счет дополнительного объекта между галактикой и наблюдателем.

Подсмотреть за далекой галактикой удалось за счет еще одной галактики, расположенной между Солнечной системой и SPT0418-47. Излучение от нее шло до Земли более 12 миллиардов лет.

Проведенный анализ излучения показал, что в SPT0418-47 присутствуют крупные органические молекулы, связанные с межзвездной пылью в туманностях. При этом они распространены практически по всей галактике.