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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад запретил Киеву сворачивать наступление из‑за неудач

Источник:
The Washington Post
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Запад настаивает на продолжении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на отсутствие успехов и большие потери в людях и технике, пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.

Киев должен продемонстрировать до наступления зимы крупные успехи на поле боя и предоставить «западным покровителям доказательства» того, что (ВСУ) способны сражаться, отмечает издание.

Более того, украинские чиновники говорят, что Запад требует крупных успехов на поле боя уже в ближайшее время, чтобы военная поддержка Киеву продолжала осуществляться в прежних объемах.

Затяжной конфликт чреват усталостью западных стран и истощением их арсеналов, говорится в статье.

Украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике, сообщает Минобороны России.

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