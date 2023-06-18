Врач посоветовала, как избавиться в жару от излишней потливости

Потоотделение в жару считается нормальным явлением, но оно доставляет немалый дискомфорт, рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог Анна Томс.

К чрезмерному потоотделению приводят недостаточная гигиена, неправильное питание, одежда не по погоде и постоянный стресс.

«Соответственно, для снижения потливости, особенно в жару, рекомендуется исключить эти факторы. То есть регулярно принимать душ, отказаться от вредных привычек, следить за своим рационом, стараться выбирать одежду и обувь из натуральных материалов, а также свести к минимуму стрессовые ситуации», — приводят «Известия» совет врача.

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Говоря о питании, она уточнила, что при повышенной потливости лучше отказаться от жирной, жареной, копченой и соленой пищи. Кроме того, по ее словам, в рацион следует включить витаминные комплексы.

«И, конечно, не забывайте пользоваться антиперспирантами. Если же перечисленные советы вам не помогли, и при этом у вас не было выявлено никаких заболеваний, приводящих к повышенному потоотделению, то можно обратиться за помощью к косметологу», — добавила врач.