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Омская область расширит сотрудничество с «Газпром нефтью»

Источник:
Sibnet.ru
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Солнечная электростанция «Газпром нефти» в Омске
Фото: © пресс-служба «Газпром нефти»

«Газпром нефть» и Омская область подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о реализации ряда проектов. Сотрудничество охватит проекты гуманитарного и экологического направлений, а также улучшения инвестклимата региона.

Сейчас «Газпром нефть» строит в Омске завод по производству сырья для металлургии, развивает проекты зеленой энергетики и внедряет природоохранные технологии. Помимо этого, компания реализует нацпроект по созданию производства катализаторов нефтепереработки – первого в России.

Вместе с этим компания увеличивает мощность своей солнечной электростанции в Омске. Также «Газпром нефть» завершает строительство комплекса биологической очистки воды «Биосфера» и продолжает модернизацию Омского НПЗ, в том числе в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Сотрудничество сторон будет расширено и в социальной сфере. Компания продолжит свою масштабную программу инвестиций «Родные города». Ее ключевые направления – поддержка инициатив местных жителей, создание комфортной городской среды, развитие образовательных программ в омских учебных заведениях.

Отдельное внимание партнеры уделят профессиональному и массовому спорту. При поддержке компании в Омске развивают хоккейный спорт и построили современную ледовую арену. Согласно договоренности, в регионе продолжится строительство спортивной инфраструктуры, а также развитие уникальной омской школы единоборств «Шторм».

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Жизнь #Город #Омск
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Топ комментариев

mosquito__2010

Они же больны психически все там. У власти Украины стоят самые настоящие психопаты уничтожающие украинцев...

MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

pepelmetal

Но что-то в контрнахрюке пошло не по плану

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...