Минтруд отреагировал на идею о шестидневной рабочей неделе

Минтруд России не поддерживает фиксацию нормы о шестидневной рабочей неделе в Трудовом кодексе, заявил глава ведомства Антон Котяков.

«Когда предлагали четырехдневную рабочую неделю, я говорил о том, что у нас рынок труда и действующее законодательство таковы, что позволяют работодателю достаточно гибко подходить к организации трудового времени и трудовой функции каждого конкретного сотрудника», — цитирует ТАСС Котякова.

Он подчеркнул, что «шестидневки в Трудовом кодексе не будет». «Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», — отметил он.

Котяков отметил, что в большей степени нужно делать акцент на регулировании этих отношений с точки зрения «персонального диалога работодателя и работника».

«Если же речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов, то переработки надо оплачивать», — добавил он.