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Минтруд отреагировал на идею о шестидневной рабочей неделе

Источник:
ТАСС
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Минтруд России не поддерживает фиксацию нормы о шестидневной рабочей неделе в Трудовом кодексе, заявил глава ведомства Антон Котяков.

«Когда предлагали четырехдневную рабочую неделю, я говорил о том, что у нас рынок труда и действующее законодательство таковы, что позволяют работодателю достаточно гибко подходить к организации трудового времени и трудовой функции каждого конкретного сотрудника», — цитирует ТАСС Котякова.

Он подчеркнул, что «шестидневки в Трудовом кодексе не будет». «Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», — отметил он.

Котяков отметил, что в большей степени нужно делать акцент на регулировании этих отношений с точки зрения «персонального диалога работодателя и работника».

«Если же речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов, то переработки надо оплачивать», — добавил он.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Они же больны психически все там. У власти Украины стоят самые настоящие психопаты уничтожающие украинцев...

MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

pepelmetal

Но что-то в контрнахрюке пошло не по плану

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...