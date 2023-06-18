Утоление жажды пивом в жаркую погоду может привести к проблемам со здоровьем, предупредила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

«Считается, что пиво охлаждает организм в жару, но это заблуждение. Эффект будет очень кратковременным. Алкоголь расширяет сосуды, поэтому после мимолетного ощущения прохлады телу снова станет жарко», — сказала Кашух в беседе с «Газетой.ру».

По ее словам, в жару организм сильно обезвоживается, теряя вместе с потом жидкость и полезные минералы — калий, кальций, магний, натрий. Алкоголь способствует этому процессу. Кроме того, пиво в жаркую погоду создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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Пиво к тому же еще и калорийный напиток, поэтому люди, которые им увлекаются, часто набирают лишние килограммы, отметила Кашух.

«Для утоления жажды стоит выбирать прохладительные безалкогольные напитки – чаи, морсы, натуральный лимонад, минеральную воду, которая особенно полезна, так как помогает восстановить солевой баланс», — посоветовала врач.