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Можно ли утолять жажду пивом в жару

Источник:
Sibnet.ru
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Женщина с кружкой пива
Фото: © pixabay.com/

Утоление жажды пивом в жаркую погоду может привести к проблемам со здоровьем, предупредила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

«Считается, что пиво охлаждает организм в жару, но это заблуждение. Эффект будет очень кратковременным. Алкоголь расширяет сосуды, поэтому после мимолетного ощущения прохлады телу снова станет жарко», — сказала Кашух в беседе с «Газетой.ру».

По ее словам, в жару организм сильно обезвоживается, теряя вместе с потом жидкость и полезные минералы — калий, кальций, магний, натрий. Алкоголь  способствует этому процессу. Кроме того, пиво в жаркую погоду создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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Пиво к тому же еще и калорийный напиток, поэтому люди, которые им увлекаются, часто набирают лишние килограммы, отметила Кашух.

«Для утоления жажды стоит выбирать прохладительные безалкогольные напитки – чаи, морсы, натуральный лимонад, минеральную воду, которая особенно полезна, так как помогает восстановить солевой баланс», — посоветовала врач.

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