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Копии человеческих эмбрионов впервые создали из стволовых клеток

Источник:
ТАСС
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Сотрудники лаборатории
Фото: Agência Brasília from Brasília, Brasil / CC BY 2.0

Ученые впервые создали синтетические копии человеческих эмбрионов на основе стволовых клеток, заявила профессор Кембриджского университета и Калифорнийского технологического института Магдалена Жерницкая-Гетц.

«Мы можем создавать копии, подобные человеческим эмбрионам, путем перепрограммирования [эмбриональных стволовых] клеток", - приводит издание слова», — цитирует ТАСС профессора.

По ее словам, это достижение откроет возможность для изучения генетических заболеваний и причин бесплодия.

Созданные учеными структуры достигли начала стадии развития, известной как гаструляция - они не имеют бьющегося сердца или зачатков мозга, но обладают клетками, которые обычно формируют плаценту, желточный мешок и сам эмбрион.

Созданные без использования человеческих яйцеклеток зародыши позволяют исследователям обойти традиционные принципы работы с эмбрионами и проследить их развитие дальше установленного законом Великобритании 14-дневного периода.

Правило 14 дней — международный медицинский принцип, согласно которому ни одному человеческому эмбриону ЭКО нельзя позволять жить вне тела женщины дольше этого срока.

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