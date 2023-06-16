Копии человеческих эмбрионов впервые создали из стволовых клеток

Ученые впервые создали синтетические копии человеческих эмбрионов на основе стволовых клеток, заявила профессор Кембриджского университета и Калифорнийского технологического института Магдалена Жерницкая-Гетц.

«Мы можем создавать копии, подобные человеческим эмбрионам, путем перепрограммирования [эмбриональных стволовых] клеток", - приводит издание слова», — цитирует ТАСС профессора.

По ее словам, это достижение откроет возможность для изучения генетических заболеваний и причин бесплодия.

Созданные учеными структуры достигли начала стадии развития, известной как гаструляция - они не имеют бьющегося сердца или зачатков мозга, но обладают клетками, которые обычно формируют плаценту, желточный мешок и сам эмбрион.

Созданные без использования человеческих яйцеклеток зародыши позволяют исследователям обойти традиционные принципы работы с эмбрионами и проследить их развитие дальше установленного законом Великобритании 14-дневного периода.

Правило 14 дней — международный медицинский принцип, согласно которому ни одному человеческому эмбриону ЭКО нельзя позволять жить вне тела женщины дольше этого срока.