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Британец попал в тюрьму за публичный секс с деревом. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Британская полиция задержала 40-летнего мужчину за то, что среди бела дня на глазах у прохожих он занимался сексом с деревом.

Посетители парка «Сады королевы Елизаветы» в городе Солсбери (графство Уилтшир) заметили странного мужчину. Он подошел к высокому пню и принялся его целовать, приводит газета Daily Starсвидетельства очевидцев.

Затем мужчина скинул с себя всю одежду, обнял дерево и на глазах у ошарашенной публики принялся «заниматься с ним сексом», пишет газета. Возмущенные люди вызвали полицию.

Нарушителя порядка взяли под стражу. Расследование продолжается, сообщили в полиции Солсбери.

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