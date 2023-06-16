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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бои на Украине выявили хлипкое бронирование танка «Леопард‑2»

Источник:
Sibnet.ru
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Бронирование немецкого танка Leopard 2A4, партия которых была передана Вооруженным силам Украины (ВСУ), оказалось слишком слабым для военного конфликта высокой интенсивности.

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал фото поврежденного танка Leopard 2A4, состоящего на вооружении ВСУ. На снимках видно, как российский снаряд проломил башню и разбил оптику прицельного комплекса широко распиаренной немецкой машины.


Leopard 2A4 «в силу особенностей конструкции сам по себе не может считаться удачным и хорошо защищенным танком, написал в своем телеграм-канале, военный эксперт, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Особенно специалистов удивила толщина броневого листа крыши башни, которая составляет всего порядка 20 миллиметров.

По неофициальным данным, ВСУ в боях с российской армией потеряли уже 13 танков Leopard разных модификаций из около 60 переданных.


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Оборона #Оружие
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