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Новые останки гигантского динозавра раскопали в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Кузбасские ученые обнаружили на участке Шестаково-3 фрагмент крупной кости гигантского растительноядного динозавра — завропода, это сенсация, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в телеграм-канале.

Первичный сравнительный анализ показал, что с большой долей вероятности найденная кость анатомически относится к поясу передних конечностей. Скорее всего, скелет в какой-то момент попал в водный поток и кости разошлись вдоль русла реки.

Прежде чем кость динозавра извлекут из костеносного слоя, несколько дней ее будут окапывать и пропитывать скрепляющим раствором, а затем доставят в лабораторию для препарирования и дальнейшего изучения.

Остатки завропод были обнаружены в 2018 году, это были кости хвостового отдела позвоночника, напомнил Кузбасский государственный краеведческий музей. Дальнейшие поиски вокруг скопления ничего не дали, но сейчас появилась надежда, что будут обнаружены еще фрагменты.

Шестаково — одно из кладбищ динозавров в России, которые жили 120-140 миллионов лет назад. Здесь обнаружены останки стегозавров, завропод, теропод и других. Найдены полные скелеты.

Завроподы — растительноядные динозавры, жившие на всех материках, включая Антарктиду. В Юрском периоде они достигли невероятных размеров: длина до 30 метров, масса до 50 тонн.

Тема: Раскопали в Сибири
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Наука #Наука #Кузбасс
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