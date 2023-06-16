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Путин даст оценку экономике России

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме оценит экономическое положение в России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Каждый раз Санкт-Петербургский экономический форум — это насыщенная программа, у президента запланирован международный контакт, потом в районе 14.00 (мск) мы ожидаем прибытие на сам форум, где он выступит», — сказал в интервью Песков программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, на пленарном заседании форума также выступит президент Алжира, с которым Путин встречался накануне в Москве.

«Затем будет, как это называется, "панельная дискуссия". Всегда это достаточно продолжительное мероприятие и очень-очень содержательное. Будем ждать оценок экономического положения в России, перспектив в том виде, как их видит президент», — сказал Песков.

В субботу, 17 июня президент России встретится с представителями африканских государств, «которые в пятницу будут в Киеве, а затем приедут к Путину в Петербург», добавил пресс-секретарь.

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