Samsung Galaxy S23 получил «суперобновление» для камеры

Смартфоны Samsung Galaxy S23 получили обновление, значительно улучшающее качество снимков. Первым в очереди на патч стал европейский регион, но в ближайшее время он станет доступен во всех странах.

«Суперобновление серии Samsung Galaxy S23 началось с Европы! Его размер составляет 2,2 ГБ!», — написал в Twitter известный инсайдер Ice Universe. Он в числе первых обнаружил возможность загрузки пакета.

Пользователи в комментариях восхитились качеством снимков после обновления. В основном хвалят портретный режим с 2-х кратным увеличением, боке, и повышенную плавность работы. Многие отметили возросшее качество приложения «Камера».

Обновление включает улучшения, связанные с технологией HDR. Это улучшение позволяет устранить ореолы вокруг объектов на изображениях. Владельцы Samsung Galaxy S23 Ultra теперь могут использовать основной датчик изображения разрешением 200 Мп для 2-кратного зума при съемке видеороликов без потери качества.

Обновление стало приятным сюрпризом для пользователей, ожидавших улучшений в работе камеры своих устройств. Судя по отзывам, Samsung Galaxy S23 продолжает удивлять своими возможностями в фотографии и видеосъемке, предлагая пользователю еще больше инструментов для креативности и высококачественных снимков.

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