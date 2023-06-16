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Евросоюз рассмотрит запрет на технику с несъемными батареями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © John Cameron / Unsplash License

Парламент ЕС предложил изменить правила батарейной регламентации и запретить производителям электроники использовать несъемные аккумуляторы в своих устройствах.

Согласно новой батарейной регламентации, все устройства, требующие аккумуляторы для своей работы, должны быть оборудованы съемными батареями. Это означает, что пользователи смартфонов, планшетов, ноутбуков смогут легко заменить изношенные компоненты.

Основная цель новой регламентации заключается в снижении количества электронных отходов и стимулировании устойчивого потребления. Несъемные аккумуляторы часто приводят к тому, что пользователи вынуждены выбрасывать целые устройства из-за неисправных или истощенных батарей.

Принятие новых правил означает, что производители электроники должны предоставлять сведения о том, как пользователи могут безопасно менять аккумуляторы. Предполагается, что этот шаг стимулирует развитие рынка запасных аккумуляторов и специализированных услуг по замене батарей.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Они же больны психически все там. У власти Украины стоят самые настоящие психопаты уничтожающие украинцев...

MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

pepelmetal

Но что-то в контрнахрюке пошло не по плану

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...