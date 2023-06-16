Евросоюз рассмотрит запрет на технику с несъемными батареями

Парламент ЕС предложил изменить правила батарейной регламентации и запретить производителям электроники использовать несъемные аккумуляторы в своих устройствах.

Согласно новой батарейной регламентации, все устройства, требующие аккумуляторы для своей работы, должны быть оборудованы съемными батареями. Это означает, что пользователи смартфонов, планшетов, ноутбуков смогут легко заменить изношенные компоненты.

Основная цель новой регламентации заключается в снижении количества электронных отходов и стимулировании устойчивого потребления. Несъемные аккумуляторы часто приводят к тому, что пользователи вынуждены выбрасывать целые устройства из-за неисправных или истощенных батарей.

Принятие новых правил означает, что производители электроники должны предоставлять сведения о том, как пользователи могут безопасно менять аккумуляторы. Предполагается, что этот шаг стимулирует развитие рынка запасных аккумуляторов и специализированных услуг по замене батарей.

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