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Аль Пачино в 83 года стал отцом в четвертый раз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @alpacino40

Молодая возлюбленная Аль Пачино Нур Альфаллах родила сына. Артист сомневался, что способен заводить детей в таком возрасте, поэтому сделал тест на отцовство.

«Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфаллах родился сын, которого назвали Роман Пачино», — цитирует портал TMZ изданию представителя актера Стэн Розенфилд.

Маме малыша 29 лет. Ранее возлюбленная Аль Пачино встречалась с 79-летним Миком Джагером и была замечена с компании 89-летнего Клина Иствуда.

Инсайдеры западных СМИ сообщили, что Аль Пачино попросил Альфаллах сделать тест на отцовство, после которого убедился — он может иметь детей, несмотря на возраст и некоторые проблемы со здоровьем.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

Maniac.

Прошлая приватизация привела к колоссальному проценту банкротств и распилов 70% предприятий на чермет....

seekeer

Ну получается если по простому сказать прямо это то что любой чиновник привык расходовать деньги но не...

mosquito__2010

Они же больны психически все там. У власти Украины стоят самые настоящие психопаты уничтожающие украинцев...

pepelmetal

Но что-то в контрнахрюке пошло не по плану