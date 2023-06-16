Аль Пачино в 83 года стал отцом в четвертый раз

Молодая возлюбленная Аль Пачино Нур Альфаллах родила сына. Артист сомневался, что способен заводить детей в таком возрасте, поэтому сделал тест на отцовство.

«Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфаллах родился сын, которого назвали Роман Пачино», — цитирует портал TMZ изданию представителя актера Стэн Розенфилд.

Маме малыша 29 лет. Ранее возлюбленная Аль Пачино встречалась с 79-летним Миком Джагером и была замечена с компании 89-летнего Клина Иствуда.

Инсайдеры западных СМИ сообщили, что Аль Пачино попросил Альфаллах сделать тест на отцовство, после которого убедился — он может иметь детей, несмотря на возраст и некоторые проблемы со здоровьем.