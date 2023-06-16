Зеленский не поверил в способность Трампа остановить СВО

Президент Украины Владимир Зеленский не верит обещаниям экс-президента США Дональда Трампа остановить конфликт на Украине в течение 24 часов в случае его возвращения в Белый дом.

Трамп неоднократно заявлял, что при его переизбрании он закончит конфликт на Украине за сутки. По его мнению, если бы он остался президентом США, то конфликта между Киевом и Москвой никогда бы не произошло.

«Почему он не сделал этого раньше? Он был в это время президентом», — ответил Зеленский в интервью NBC на вопрос о способности Трампа быстро разрешить конфликт.

По мнению президента Украины, сегодня в мире нет людей, которые «могли бы поговорить с Путиным» и положить конец военным действиям.