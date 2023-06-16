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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский не поверил в способность Трампа остановить СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский не верит обещаниям экс-президента США Дональда Трампа остановить конфликт на Украине в течение 24 часов в случае его возвращения в Белый дом.

Трамп неоднократно заявлял, что при его переизбрании он закончит конфликт на Украине за сутки. По его мнению, если бы он остался президентом США, то конфликта между Киевом и Москвой никогда бы не произошло.

«Почему он не сделал этого раньше? Он был в это время президентом», — ответил Зеленский в интервью NBC на вопрос о способности Трампа быстро разрешить конфликт.

По мнению президента Украины, сегодня в мире нет людей, которые «могли бы поговорить с Путиным» и положить конец военным действиям.

Тема: Военная операция на Украине
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