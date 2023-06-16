Mary Gu выпустила новую песню «Я тебя тоже»

Певица Mary Gu выпустила совместный ттрек с рок-группой Wildways, песня называется «Я тебя тоже».

В песне поется о токсичных отношениях и о том, что девушке и парню нужно расстаться, если чувства невзаимны.

«Красиво по асфальту бензин перламутром скользит, все плавится, как резина, и становится прошлым. Завтра утром пройдет, а пока погорит. Ты меня не любил, значит я тебя тоже», — поется в припеве.

Mary Gu давно не выпускала любовную лирику, последние синглы певицы поднимали тему одиночества и депрессии.