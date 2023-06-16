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Первый вице‑премьер России назвал оптимальный курс доллара

Источник:
РИА Новости
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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов
Фото: government.ru / CC BY 4.0

Курс 80-90 рублей за доллар — оптимальный для экономики, он комфортен и для бюджета, и для участников внешнеторговой деятельности, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», — цитирует РИА новости Белоусова.

Ранее он говорил, что крепкий рубль свою роль уже сыграл, и в условиях снижения доходов компаний экономике России более выгоден курс в диапазоне 70 — 80 рублей за доллар.

Официальный курс доллара на пятницу, 16 июня составляет 83,96 рубля.

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