Новое семейство Lada Iskra появится у АвтоВАЗа

Новое семейство автомобилей Lada Iskra придет на смену Lada Granta, сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение утверждено правлением, и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей», — цитирует ТАСС Соколова.

Iskra — машина класса В. Она будет чуть крупнее Granta, но меньше Vesta. В производство пойдут седан, универсал и универсал-кросс, написал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.

Производство Iskra начнется в конце 2024 года, а продажи стартуют в 2025 году.

«Аккуратно предположу, что такой автомобиль не будет дешевле 1 миллиона рублей. Хотя за полтора года до появления "Искры" рассуждать о цене можно лишь теоретически», — отметил автоэксперт.