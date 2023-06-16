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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Новое семейство Lada Iskra появится у АвтоВАЗа

Источник:
Sibnet.ru
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Новое семейство автомобилей Lada Iskra придет на смену Lada Granta, сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение утверждено правлением, и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей», — цитирует ТАСС Соколова.

Iskra — машина класса В. Она будет чуть крупнее Granta, но меньше Vesta. В производство пойдут седан, универсал и универсал-кросс, написал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.

Производство Iskra начнется в конце 2024 года, а продажи стартуют в 2025 году.

«Аккуратно предположу, что такой автомобиль не будет дешевле 1 миллиона рублей. Хотя за полтора года до появления "Искры" рассуждать о цене можно лишь теоретически», — отметил автоэксперт.

Тема: Русские машины
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mosquito__2010

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pepelmetal

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