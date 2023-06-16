Пушилин сообщил о попытках ВСУ проломить оборону у Артемовска

Украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях», — сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

По его словам, российская армия предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать обстрелы самого Артемовска.

«При освобождении Артемовска перерезались пути снабжения противника, что и стало одним из важных условий освобождения данного города. Сейчас погодные условия, скажем так, они способствуют переброске резервов в том числе, и именно это сейчас обуславливает достаточно напряженную ситуацию», — добавил Пушилин.

При этом ситуация все равно стабилизируется, и российские военные полностью ее контролируют, заключил он.