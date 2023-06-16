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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пушилин сообщил о попытках ВСУ проломить оборону у Артемовска

Источник:
РИА Новости
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Украинский танк Т-72
Фото: 24th Mechanized Brigade "King Danylo" / CC BY 4.0

Украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях», — сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

По его словам, российская армия предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать обстрелы самого Артемовска.

«При освобождении Артемовска перерезались пути снабжения противника, что и стало одним из важных условий освобождения данного города. Сейчас погодные условия, скажем так, они способствуют переброске резервов в том числе, и именно это сейчас обуславливает достаточно напряженную ситуацию», — добавил Пушилин.

При этом ситуация все равно стабилизируется, и российские военные полностью ее контролируют, заключил он.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Maniac.

Прошлая приватизация привела к колоссальному проценту банкротств и распилов 70% предприятий на чермет....

seekeer

Ну получается если по простому сказать прямо это то что любой чиновник привык расходовать деньги но не...

korvinsS

А они за границей большинство никому не нужны абсолютно и это факт вообще не понятно на что они рассчитывали.

mosquito__2010

Они же больны психически все там. У власти Украины стоят самые настоящие психопаты уничтожающие украинцев...