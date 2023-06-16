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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СМИ узнали о тяжелом ранении главы военной разведки Украины

Источник:
РИА Новости
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Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение в результате российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве.

«По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальском в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым», — сообщил РИА Новости источник.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов и украинский президент Владимир Зеленский
Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов и украинский президент Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

По его словам, Буданова удалось извлечь из-под завалов, после чего его эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — специально прибывшим с авиабазы Рамштайн бортом 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США его доставили в Берлин

Источники в украинской военной разведке назвали точное место, где лечат Буданова, — это госпиталь бундесвера в Берлине по адресу Шарнхорстштрассе, 13. По его словам, есть сведения, что сейчас глава ГУР находится в тяжелом состоянии.

Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе, в то числе  о прилетах в районе офиса ГУР на острове Рыбальском. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры разведки.

После 29 мая Буданов не появлялся на публике. Он также отсутствовал на совещаниях, проводимых президентов Украины Владимиром Зеленским. 


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Топ комментариев

Maniac.

Прошлая приватизация привела к колоссальному проценту банкротств и распилов 70% предприятий на чермет....

seekeer

Ну получается если по простому сказать прямо это то что любой чиновник привык расходовать деньги но не...

korvinsS

А они за границей большинство никому не нужны абсолютно и это факт вообще не понятно на что они рассчитывали.

mosquito__2010

Они же больны психически все там. У власти Украины стоят самые настоящие психопаты уничтожающие украинцев...