СМИ узнали о тяжелом ранении главы военной разведки Украины

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение в результате российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве.

«По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальском в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым», — сообщил РИА Новости источник.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов и украинский президент Владимир Зеленский Фото: © пресс-служба президента Украины

По его словам, Буданова удалось извлечь из-под завалов, после чего его эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — специально прибывшим с авиабазы Рамштайн бортом 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США его доставили в Берлин.

Источники в украинской военной разведке назвали точное место, где лечат Буданова, — это госпиталь бундесвера в Берлине по адресу Шарнхорстштрассе, 13. По его словам, есть сведения, что сейчас глава ГУР находится в тяжелом состоянии.

Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе, в то числе о прилетах в районе офиса ГУР на острове Рыбальском. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры разведки.

После 29 мая Буданов не появлялся на публике. Он также отсутствовал на совещаниях, проводимых президентов Украины Владимиром Зеленским.