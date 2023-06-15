Киев раскрыл план по убийству максимального числа россиян

Наступательный план Киева включает убийство как можно большего числа россиян, чтобы оказать психологическое давление, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: все, давайте теперь что-то думать и разговаривать»», — сказал политик.

Второй целью украинской армии в ходе начавшегося контрнаступления Подоляк назвал окончательное выведение из строя максимально большого количества российских танков и техники.

Третьей составляющей Подоляк назвал атаку по всем направлениям сразу в рамках «тестировочного режима» с целью выявить слабое звено в российской обороне. Он уточнил, что сейчас украинские войска пока еще не перешли к масштабному наступлению.

Завершится конфликт между сторонами, по оценке советника главы офиса Зеленского, не раньше 2024 года. «Давайте дождемся результатов наших вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а потом займемся планированием», — подчеркнул Подоляк.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что украинская сторона сконцентрировала основные ударные силы на Запорожском участке фронта.