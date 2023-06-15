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Киев раскрыл план по убийству максимального числа россиян

Источник:
«Газета.ru»
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Наступательный план Киева включает убийство как можно большего числа россиян, чтобы оказать психологическое давление, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: все, давайте теперь что-то думать и разговаривать»», — сказал политик.

Второй целью украинской армии в ходе начавшегося контрнаступления Подоляк назвал окончательное выведение из строя максимально большого количества российских танков и техники.

Третьей составляющей Подоляк назвал атаку по всем направлениям сразу в рамках «тестировочного режима» с целью выявить слабое звено в российской обороне. Он уточнил, что сейчас украинские войска пока еще не перешли к масштабному наступлению.

Завершится конфликт между сторонами, по оценке советника главы офиса Зеленского, не раньше 2024 года. «Давайте дождемся результатов наших вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а потом займемся планированием», — подчеркнул Подоляк.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что украинская сторона сконцентрировала основные ударные силы на Запорожском участке фронта.

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Политика #Мир
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korvinsS

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ball-n-wall

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