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Ученые нашли ответ на вечный вопрос эволюции

Источник:
Mirror
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Британские ученые нашли ответ на вечную эволюционную загадку о том, что появилось раньше — яйцо или курица. Для этого исследователи Бристольского университета изучили 51 ископаемый вид и 29 живых видов, которые относятся к яйцекладущим и живородящим животным.

Динозавры на протяжении миллионов откладывали яйца, однако жившие задолго до сих появления рептилии, которые являются прародителями всех птиц, были живородящими, выяснили ученые.

Оболочка в виде твердой или мягкой скорлупы появилась позднее в результате эволюционных процессов, она обеспечила повышенную выживаемость потомства и распространилась среди многих животных.

Таким образом, откладывающие яйца виды произошли от живородящих, из чего следует вывод, что раньше на свет появилась курица, а не яйцо.

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