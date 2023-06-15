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Чем опасны «немые звонки»

Источник:
«Прайм»
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Мошенники могут использовать для своих схем «немые звонки» — когда человек берет трубку, но ему никто не отвечает, рассказал руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Валерий Степанов.

С помощью таких звонков злоумышленники могут проверять актуальность номеров в базе данных. Если абонент отвечает, то его номер берут в работу для дальнейших действий по намеченной мошеннической схеме.

«Немые звонки» также используются для записи голоса потенциальной жертвы. Современные системы искусственного интеллекта позволяют даже на основе нескольких фраз человека сымитировать его голос и затем использовать в схеме обмана.

Еще один вариант — связь прерывается сразу после того, как человек взял трубку. Тем самым мошенники пытаются заставить абонента перезвонить, после чего у абонента автоматически спишутся деньги.

Эксперт порекомендовал не брать трубку при звонке с незнакомых номеров. Если человек все же решил ответить, лучше ограничиться одной фразой «алло» или «слушаю», избегая слова «да», которое может быть использовано для подтверждения некоторых операций.

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scorpion2777

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Vitall2005

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physx

Ой доиграется НАТО, мало не покажется.

hope1986

Чувствую он скоро в Олимпийский виде спорта будет, совсем из ума выжили