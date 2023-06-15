Стартовали российские продажи Xiaomi 13 Ultra

Официальные продажи новейшего флагмана Xiaomi 13 Ultra стартовали в России. Изюминка смартфона — продвинутая камера Leica с четырьмя модулями на 50 мегапикселей.

Xiaomi 13 Ultra Фото: © Xiaomi

Рекомендованная розничная цена в России составила 139 999 рублей. Однако для первых покупателей действует скидка в 10 тысяч рублей, таким образом, смартфон можно купить за 129 990 рублей. Акция действует до 25 июня 2023 года.

Устройство оснащается 6,73-дюймовым экраном по технологии OLED с разрешением 3200x1440 пикселей и с кадровой частотой 120 Гц. Аппаратным «сердцем» выступает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi 13 Ultra поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Смартфон управляется операционной системой Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.

Примечательно, что Xiaomi 13 Ultra позиционируется в качестве продвинутого камерофона, однако в независимом тесте DxOMark он занял только 14-е место, уступив даже своему предшественнику Xiaomi Mi 11 Ultra.