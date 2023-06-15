НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Кремль заявил о пользе приватизации госпредприятий

Источник:
ТАСС
379 6
Московский Кремль
Фото: © Sibnet.ru

Приватизация хорошо работает в большинстве отраслей, но нельзя раздавать государственные активы за бесценок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Помощник президента России Максим Орешкин ранее на Петербургском международном экономическом форуме выступил за приватизацию неэффективно используемых государственных активов.

«Действительно, в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. Это действительно так. И приватизация всегда является конечным результатом, может быть, за исключением ряда отраслей, где частный сектор просто не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам Пескова, «такие идеи действительно постоянно на повестке дня». «Главное — это не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места - это однозначно», — отметил представитель Кремля.

Еще по теме
Набиуллина заявила об ускоренной трансформации экономики России
Производство вагонов выросло на Алтае
Компания Michelin продала шинный бизнес в России
Завод танковых двигателей побил рекорд СССР
смотреть все
Экономика #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
Психолог посоветовала, как быстро привести свою жизнь в порядок
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

scorpion2777

Пошлите германии сигнал что вся военная мощь НАТО ничто в сравнении с ядерной боеголовкой летящей на...

Vitall2005

Германия когда то напала на Россию, убив миллионы наших сограждан.

physx

Ой доиграется НАТО, мало не покажется.

hope1986

Чувствую он скоро в Олимпийский виде спорта будет, совсем из ума выжили