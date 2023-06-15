Кремль заявил о пользе приватизации госпредприятий

Приватизация хорошо работает в большинстве отраслей, но нельзя раздавать государственные активы за бесценок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Помощник президента России Максим Орешкин ранее на Петербургском международном экономическом форуме выступил за приватизацию неэффективно используемых государственных активов.

«Действительно, в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. Это действительно так. И приватизация всегда является конечным результатом, может быть, за исключением ряда отраслей, где частный сектор просто не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам Пескова, «такие идеи действительно постоянно на повестке дня». «Главное — это не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места - это однозначно», — отметил представитель Кремля.