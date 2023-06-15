Набиуллина заявила об ускоренной трансформации экономики России

Российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации, заявила на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Наши предприятия очень быстро адаптировались», — цитирует РИА Новости главу Банка России.

По ее словам, структурная перестройка российской экономики идет быстрее ожиданий. Благодаря мерам поддержки правительства и ЦБ негативные прогнозы не оправдались, отметила Набиуллина.

Свою роль сыграла также «адаптация множества тысяч наших предприятий, которые оказались очень гибкими, проворными».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2024 году завершится период адаптации российской экономики к внешнему давлению и страна перейдет «на новый путь развития».