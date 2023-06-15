Уехавшие из России артисты столкнулись с проблемами

Концерты артистов, покинувших Россию после начала военной спецоперации, все чаще срываются, многие звезды отечественного шоу-бизнеса не могут построить карьеру за рубежом.

В Сети все чаще появляются новости об отмене концертов в Европе того или иного артиста. Из последних срывов — отмена четырех выступлений Веры Брежневой.

В мае был отменен единственный концерт Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) в Баку. Официальной причиной назвали «технические проблемы», но мероприятие не перенесли на другую дату.

Весной солист группы Little Big Илья Прусикин (признан иноагентом в РФ) жаловался на невозможность заработать в Европе, поскольку там слишком большая конкуренция.

Ранее эксперты рассуждали о том, что уехавшие из России артисты сами себе вынесли приговор: зарабатывать за границей у них не получится.