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Уехавшие из России артисты столкнулись с проблемами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Anton Bielousov / CC BY 2.0

Концерты артистов, покинувших Россию после начала военной спецоперации, все чаще срываются, многие звезды отечественного шоу-бизнеса не могут построить карьеру за рубежом.

В Сети все чаще появляются новости об отмене концертов в Европе того или иного артиста. Из последних срывов — отмена четырех выступлений Веры Брежневой.

В мае был отменен единственный концерт Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) в Баку. Официальной причиной назвали «технические проблемы», но мероприятие не перенесли на другую дату.

Весной солист группы Little Big Илья Прусикин (признан иноагентом в РФ) жаловался на невозможность заработать в Европе, поскольку там слишком большая конкуренция.

Ранее эксперты рассуждали о том, что уехавшие из России артисты сами себе вынесли приговор: зарабатывать за границей у них не получится.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

scorpion2777

Пошлите германии сигнал что вся военная мощь НАТО ничто в сравнении с ядерной боеголовкой летящей на...

Vitall2005

Германия когда то напала на Россию, убив миллионы наших сограждан.

physx

Ой доиграется НАТО, мало не покажется.

hope1986

Чувствую он скоро в Олимпийский виде спорта будет, совсем из ума выжили