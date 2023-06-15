Сроки сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске перенесли на три месяца, сообщил и. о. директора муниципального предприятия «Метро МиР» Алексей Галкин на заседании рабочей группы Заксобрания региона по развитию метрополитена.

«Планируемый срок окончания строительства, который был утвержден вчера решением оперативного штаба, это 1 октября 2023 года. Сам контракт продлен до 31 декабря — на все завершающие процедуры», — цитирует пресс-служба Заксобрания Галкина.

По его словам, сейчас объект готов на 95%. Выполнены все работы по конструктивным элементам и монтажу основного оборудования: эскалаторов, систем вентиляции и электрошкафов.

«Спортивная» — станция метро между «Речным вокзалом» и «Студенческой», построена для транспортной доступности нового ЛДС — «Сибирь-Арены». Это первая за 12 лет станция метро в Новосибирске.

Изначально ее планировали сдать ко Дню города-2022. Затем сроки неоднократно переносили.

Какой будет «Сибирь-Арена»?