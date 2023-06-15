Южнокорейский триллер «Охота» вышел в Wink

Шпионский триллер «Охота» появился в видеосервисе Wink с 15 июня, фильм снял актер Ли Джон-Джэ, известный по сериалу «Игра в кальмара».

Фильм «Охота» стал первой режиссерской работой актера Ли Джона-Джэ, который стал известен всему мира после главной роли в сериале «Игра в кальмара». Там он сыграл Сона Ки Хуна (№456).

Триллер «Охота» покажет зрителям 1980-е годы, когда двум разведчиками нужно было найти организаторов покушения на главу государства, совершенного во время визита в Вашингтон.

Напарники давно знакомы, но отношения складываются настолько непросто, что они начинают подозревать друг друга.

Фильм «Охота» доступен для просмотра в Wink с 15 июня. Возрастной рейтинг картины — 18+.