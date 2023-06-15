Певец Shaman поднял рейтинг канала РЕН ТВ

Певец Shaman побывал на музыкально-развлекательной программе «Соль» на РЕН ТВ. Выпуск оказался самым рейтинговым среди других аналогичных проектов на всех федеральных каналах, сообщила пресс-служба канала.

Выпуск «Соли» с участием Shaman'a, показанный на РЕН ТВ 9 июня в ночном эфире, стал самым популярным за всю историю программы с 2015 года. Также эфир с большим отрывом возглавил рейтинг всех музыкально-развлекательных программ на российском ТВ за неделю.

«Соль» — музыкальное телешоу, выходящее на канале РЕН ТВ c 2015 года. В каждом выпуске программы участвует известный музыкант или музыкальная группа. Ведущий обсуждает с ними актуальные темы, а музыканты вживую исполняют песни.