НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Певец Shaman поднял рейтинг канала РЕН ТВ

Источник:
Sibnet.ru
240 0
Фото: © телеграм-канал Shaman'a

Певец Shaman побывал на музыкально-развлекательной программе «Соль» на РЕН ТВ. Выпуск оказался самым рейтинговым среди других аналогичных проектов на всех федеральных каналах, сообщила пресс-служба канала.

Выпуск «Соли» с участием Shaman'a, показанный на РЕН ТВ 9 июня в ночном эфире, стал самым популярным за всю историю программы с 2015 года. Также эфир с большим отрывом возглавил рейтинг всех музыкально-развлекательных программ на российском ТВ за неделю.

«Соль» — музыкальное телешоу, выходящее на канале РЕН ТВ c 2015 года. В каждом выпуске программы участвует известный музыкант или музыкальная группа. Ведущий обсуждает с ними актуальные темы, а музыканты вживую исполняют песни.

Еще по теме
Выходит сериал о настоящей женщине «Валюша»
Третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка!»: вернуться в 90-е
Новое шоу «Самозванец» покажут на ТВ‑3
Объявлены дата премьеры и подробности шоу «Выжить в Дубае»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
Психолог посоветовала, как быстро привести свою жизнь в порядок
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Самое обсуждаемое
46
Кремль не увидел даже хлипкой основы для переговоров с Украиной
45
Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса
44
Зеленского предупредили об угрозе гибели ударной группировки ВСУ
43
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
41
Польшу уличили в подготовке второго фронта против России