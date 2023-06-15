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«Кирпичики жизни» нашли на спутнике Сатурна — Энцеладе

Источник:
Nature
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Спутник Сатурна — Энцелада
Спутник Сатурна — Энцелада
Фото: Kevin Gill from Los Angeles, CA, United States / CC BY 2.0

Международная группа планетологов пришла к выводу, что в недрах луны Сатурна — Энцеладе — может скрываться внеземная жизнь. В подледном океане спутника для этого есть нужная среда.

«Обнаружены свидетельства фосфата натрия в частицах льда, выброшененых гейзерами Энцелада и пойманы прибором CDA на борту зонда Cassini. Наши замеры и связанные с ними лабораторные опыты говорят в пользу того, что фосфаты присутствуют в водах океана Энцелада в больших количествах», — приводит журнал Nature отчет ученых.

Они считают, что в подледном океане этого спутника Сатурна сложилась щелочная среда. Это способствует образованию карбоната кальция, а также препятствует осаждению фосфора в виде нерастворимых апатитов из фосфата кальция.

Аналогичные условия, как сейчас геологи, существовали в озерах на ранней Земле. Предположительно именно в них сформировались первые сложные биологические молекулы и возникли первые клетки.

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