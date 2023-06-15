Софт для создания лекарств разработали в России

Российские специалисты разработали программное обеспечение под названием Simurg («Симург»), предназначенное для математического моделирования доклинических и клинических исследований фармацевтических препаратов.

Эксперт компании-разработчика «СимургФарм» Кирилл Песков рассказал «Известиям», что математическое моделирование широко используется при разработке лекарств и позволяет сократить количество участников в экспериментах, но о но осложнено отсутствием профильного ПО.

«"Симург" — это как раз такое ПО, которое позволяет сделать расчеты по доклиническим и клиническим исследованиям более доступными. А также заменить иностранные программные продукты, которые ушли с российского рынка», — пояснил Песков.

Математическое моделирование уже давно используется в западных странах и является золотым стандартом при разработке и регистрации лекарственных препаратов. Однако такое программное обеспечение часто является дорогостоящим и доступным только для крупных компаний.

Российская фармацевтическая отрасль лишена доступа к этому софту, и «Симург» должен стать достойной альтернативой иностранным программам для отечественных фармкомпаний.

Создатели программы отмечают, что «Симург» не заменит полностью клинические исследования, но поможет сократить их количество. Это позволит экономить время и ресурсы в отрасли и позволит пациентам быстрее получать необходимое лечение.