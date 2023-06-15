Украина атаковала Крым девятью беспилотниками

Российские военные за ночь и утро сбили или посадили девять украинских беспилотников, атаковавших Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три — заглушено и посажено средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — ред.)», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, один беспилотник взорвался в село Докучаево Красногвардейского района. «Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место», — уточнили глава Крыма.

Украина постоянно атакует Республику Крым и Севастополь с помощью беспилотников. Последняя массовая атака произошла в ночь на 4 июня.