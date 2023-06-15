НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина атаковала Крым девятью беспилотниками

Источник:
Sibnet.ru
743 13

Российские военные за ночь и утро сбили или посадили девять украинских беспилотников, атаковавших Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три — заглушено и посажено средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — ред.)», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, один беспилотник взорвался в село Докучаево Красногвардейского района. «Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место», — уточнили глава Крыма.

Украина постоянно атакует Республику Крым и Севастополь с помощью беспилотников. Последняя массовая атака произошла в ночь на 4 июня.

Еще по теме
Западное СМИ рассказало о боевых дельфинах в Севастополе
США восполнят Украине потери в бронетехнике
США передадут Украине боеприпасы с ядерной начинкой
Украинская армия потеряла 15% американских БМП Bradley
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
Психолог посоветовала, как быстро привести свою жизнь в порядок
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
Обсуждение (13)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

scorpion2777

Пошлите германии сигнал что вся военная мощь НАТО ничто в сравнении с ядерной боеголовкой летящей на...

Vitall2005

Германия когда то напала на Россию, убив миллионы наших сограждан.

physx

Ой доиграется НАТО, мало не покажется.

hope1986

Чувствую он скоро в Олимпийский виде спорта будет, совсем из ума выжили