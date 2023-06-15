Башенный кран смял автомобили в Новосибирске, погибла женщина

Строительный кран упал в Новосибирске, погибла крановщица, повреждены восемь автомобилей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Грузоподъемный кран рухнул на строительной площадке жилого комплекса «Европейский берег» в Октябрьском районе утром в четверг.

Погибла 57-летняя крановщица. По предварительной информации, повреждены восемь автомобилей.

СК возбудил дело по факту гибели женщины по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным компании «Брусника», которая строит ЖК, погибшая является сотрудником подрядной организации.