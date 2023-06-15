ChatGPT стал инструментом аферистов

Российские мошенники стали использовать ChatGPT, чтобы создавать более убедительные и грамотные фишинговые письма.

Об этом Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова рассказала в интервью «РИА Новости», что ИИ — это всего лишь инструмент, он может нести как возможности, так и угрозы. Она отметила, что атаки, использующие ChatGPT, уже стали реальностью.

ChatGPT обладает способностью быстро адаптировать и изменять наборы слов, что делает его использование в фишинговых письмах более эффективным. Ранее фишинговые письма можно было легко распознать по грамматическим ошибкам и странному стилю написания.

Однако ChatGPT значительно снизил количество таких ошибок в письмах. Несмотря на это, Кулашова добавила, что искусственный интеллект пока не обладает достаточными навыками для выполнения сложных задач, однако он постоянно обучается и развивается.

ChatGPT — это модель искусственного интеллекта, основанная на архитектуре GPT-3.5, разработанной компанией OpenAI. Она предназначена для генерации текстовых ответов на заданные пользователем вопросы или предложения в чат-формате.