Китайский боевик обошел русский фильм по предпродажам билетов в кино

Главные новинки уикенда с 15 июня — китайский боевик «Король неба», русский фантастический фильм «Сквозь время» и австралийский семейный фильм «Хроники панголинов».

Лидером по предпродажам билетов стал «Король неба», его кассовые сборы до выхода в кино составили почти 325 тысяч рублей. На втором месте фантастика «Сквозь время» с суммой 292 тысячи, у «Хроники панголинов» чуть больше 150 тысяч, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Боевик «Король неба» рассказывает о пилотах-испытателях, которые отправляются на сложное здание, не зная, смогут ли вернуться домой живыми.

В центре сюжета фильма «Сквозь время» изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк и его брат Джейкоб. Они испытывали сверхскоростной самолет и оказались на неизвестном острове. Вскоре герои понимают, что наши точку в мире в которой существует прошлое и будущее одновременно.

Итану предстоит встретить своего отца, найти настоящую любовь и разгадать загадку острова, чтобы предотвратить грядущую катастрофу.

В фильме «Хроники панголинов» жизнь героев Верити и Питера переворачивается с ног на голову — пол в их комнате внезапно рушится, и они падают в подземный мир. Там они узнают, что с Питером связано таинственное предсказание. Только он сможет перезапустить время, спасти мир от существа, питающегося страхом и вернуться с сестрой домой.