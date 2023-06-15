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Лепс и Басков заплатят по миллиону за уничтожение украинских танков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Артисты Григорий Лепс и Николай Басков решили подержать военную спецоперацию материально. Они будут платить бойцам за уничтожение украинских танков из своего кармана.

«Денежный вклад от меня, от Григория, от тех коллег и друзей, кто присоединится к акции, думаю, выведет ее на определенный большой уровень восприятия того, что происходит в наше сложное время, когда за нас и нашу Родину погибают люди», — сказал басков на Петербургском международном экономическом форуме.

По информации StarHit, сумма вознаграждения от артистов за один уничтоженный танк — 1 миллион рублей.

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