Лепс и Басков заплатят по миллиону за уничтожение украинских танков

Артисты Григорий Лепс и Николай Басков решили подержать военную спецоперацию материально. Они будут платить бойцам за уничтожение украинских танков из своего кармана.

«Денежный вклад от меня, от Григория, от тех коллег и друзей, кто присоединится к акции, думаю, выведет ее на определенный большой уровень восприятия того, что происходит в наше сложное время, когда за нас и нашу Родину погибают люди», — сказал басков на Петербургском международном экономическом форуме.

По информации StarHit, сумма вознаграждения от артистов за один уничтоженный танк — 1 миллион рублей.