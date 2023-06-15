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Аналитик из США допустил мир с признанием новых границ России

Источник:
ТАСС
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Концерт «Za Россию»
Фото: © Sibnet.ru

Один из мирных планов по Украине предполагает сохранение за Россией новых регионов, сообщил экс-советник Пентагона и советник кандидата в президенты США Вивека Рамасвами Дэвид Пайн.

«Он предполагает подписание соглашения о прекращении огня с Россией — такого, какое было подписано во время Корейской войны. Соглашение признает нынешнее разделение Украины и контроль России над занятыми ей территориями», — цитирует ТАСС Пайна.

По его словам, план также предусматривает возможность «положить конец холодной войне» между Россией и Западом.

Обеспечить мир в Европе невозможно без включения России в архитектуру ее коллективной безопасности, уверен экс-советник Пентагона.

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Политика #Мир
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