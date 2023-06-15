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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Западные чиновники заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Западные чиновники признали, что наступление ВСУ идет крайне тяжело, а российские войска умело обороняются, такое заявление прозвучало на брифинге, проведенном для журналистов на условиях анонимности.

«Российские войска в целом хорошо держат оборону на тщательно подготовленных позициях и отступают между тактическими линиями. Использование подхода маневренной обороны создает проблемы для украинцев и дорого обходится наступающим силам. Поэтому в настоящий момент наступление идет медленно», — цитирует Би-би-си источник, присутствовавший на брифинге.

Чиновники подчеркнули, что в происходящем «нет ничего неожиданного». Изначально было понятно, что летняя операция Киева станет рискованной и сложной.

Украинская армия перешла к наступательным действиям 4 июня, заявил ранее президент России Владимир Путин. По его словам, ВСУ несут большие потери, из которых почти 50% — безвозвратные.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что силы страны уже ведут контрнаступление. Он не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать».

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Оборона #Армия #Конфликты
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