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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Погибший на Украине наемник оставил загадочное послание

Источник:
Sibnet.ru
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Финский наемник незадолго перед смертью на Украине оставил журналисту телерадиокомпании Yle загадочное послание.

Финский боец, находясь в зоне СВО постоянно поддерживал связь с журналистами. На минувших выходных он погиб. «Когда я уйду с передовой, вы получите отличный материал», — написал наемник перед своей смертью.

Погибший до этого рассказывал о низком профессионализме Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Тот, кто привык к стандартам НАТО, очень быстро потеряет голову на передовой», — приводит его слова обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.

По данным СК РФ, на стороне Украины воюют более 2 тысяч наемников из 71 страны.

Тема: Военная операция на Украине
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