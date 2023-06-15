Финский наемник незадолго перед смертью на Украине оставил журналисту телерадиокомпании Yle загадочное послание.

Финский боец, находясь в зоне СВО постоянно поддерживал связь с журналистами. На минувших выходных он погиб. «Когда я уйду с передовой, вы получите отличный материал», — написал наемник перед своей смертью.

Погибший до этого рассказывал о низком профессионализме Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Тот, кто привык к стандартам НАТО, очень быстро потеряет голову на передовой», — приводит его слова обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.

По данным СК РФ, на стороне Украины воюют более 2 тысяч наемников из 71 страны.