Умер писатель Кормак Маккарти

Скончался американский писатель Кормак Маккарти, ему было 89 лет. Он умер в своем доме в городе Санта-Фе.

Маккарти известен по романам «Кровавый меридиан», который в 1985 году был включен в список 100 лучших книг на английском языке по версии журнала Time, «Старикам тут не место» и «Дорога», получивший Пулитцеровскую премию в 2007 году. Всего он написал 12 книг.

Многие романы Кормака Маккарти были экранизированы. Так, в 2008 году по книге «Старикам тут не место» вышел одноименный криминальный триллер, получивший четыре премии «Оскар». Кроме этого, экранизации получили романы «Дорога» и «Кони, кони».

Писатель Стивен Кинг, узнав о смерти коллеги, написал в Twitter, что Маккарти, «возможно, величайший американский писатель моего времени». Он добавил, что скорбит по его кончине.