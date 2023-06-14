Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине

Германия принимает самые масштабные в истории учения ВВС НАТО Air Defender 23, чтобы послать президенту РФ Владимиру Путину сигнал о своей приверженности линии Вашингтона по украинскому конфликту.

«То, что сейчас Германия координирует Air Defender, свидетельствует не только о высоком лидерском потенциале республики. Этого хотят от нас и американские партнеры», — отметил командующий ВВС Германии Инго Герхартц.

Маневры альянса должны стать сигналом для российского лидера, демонстрирующим наращивание военной мощность НАТО в европейском регионе при особой роли Берлина, пишет WirtschaftsWoche Heute.

Германия до украинского конфликта считалась сторонницей прагматичных отношений с Россией. Она старалась гасить напряжение, возникающее между Москвой и Брюсселем. Однако новый курс должен показать Кремлю, что возврата к прежнему не будет.

Учения Air Defender 23 проходят в Германии с 12 по 23 июня. В них принимают участие 10 тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран. Это самые масштабные воздушные маневры НАТО за всю историю альянса.