NASA получило с Марса невероятное фото

Аппарат Curiosity прислал с Марса удивительное фото, на котором удалось одновременно запечатлеть марсианское утро и полдень. Снимок опубликован на сайте NASA.

марсианское утро и полдень на одном фото Фото: © NASA

Для получения изображения Curiosity использовал установленные на его борту черно-белые навигационные камеры, предназначенные для съемки панорам. Съемка производилась два раза. На земле фотографии объединили и добавили цвет — для лучшей визуализации.

«Полученный образ поражает. Curiosity находится в предгорьях горы Шарпа, которая возвышается на пять километров в кратере Гейла, где ровер исследовал местность с момента своего приземления в 2012 году. Вдали за его следами находится долина Маркер-Бэнд», — отмечается в описании фото.

Обе фотографии были выполнены при совершенно разном освещении. К тем фрагментам снимка, которые были сняты утром, специалисты добавили синий цвет, а к дневной части фотографии — желтый.